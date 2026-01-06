Ричмонд
Стала известна дата и место прощания с актрисой из «Слово пацана» Березовец-Скачковой

Прощание с актрисой Березовец-Скачковой пройдет 10 января в Покровском
Александра Березовец-Скачкова / фото: кадр из сериала «Лимитчицы»
Александра Березовец-Скачкова / фото: кадр из сериала «Лимитчицы»

Прощание с российской актрисой из сериала «Слово пацана» Александрой Березовец-Скачковой состоится 10 января в московском селе Покровское. Об этом рассказали представители Московского художественного театра им. А. П. Чехова в своем Telegram-канале.

В театре уточнили, что прощальную церемонию проведут в Храме святителя Николая.

«Прощание с актрисой Александрой Березовец-Скачковой состоится 10 января в 11:00 в Храме святителя Николая в Покровском (ул. Бакунинская, 100, стр. 6)», — указано в публикации.

Прах актрисы после кремации будет захоронен на Хованском кладбище Москвы.

Напомним, что о смерти Александры Березовец-Скачковой стало известно 3 января. Артистка ушла из жизни в возрасте 52 лет. 

Накануне смерти актриса сделала трогательное признание и рассказала о своем состоянии.