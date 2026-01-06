Стала известна дата и место прощания с актрисой из «Слово пацана» Березовец-Скачковой

Прощание с российской актрисой из сериала «Слово пацана» Александрой Березовец-Скачковой состоится 10 января в московском селе Покровское. Об этом рассказали представители Московского художественного театра им. А. П. Чехова в своем Telegram-канале.
В театре уточнили, что прощальную церемонию проведут в Храме святителя Николая.
«Прощание с актрисой Александрой Березовец-Скачковой состоится 10 января в 11:00 в Храме святителя Николая в Покровском (ул. Бакунинская, 100, стр. 6)», — указано в публикации.
Прах актрисы после кремации будет захоронен на Хованском кладбище Москвы.
Напомним, что о смерти Александры Березовец-Скачковой стало известно 3 января. Артистка ушла из жизни в возрасте 52 лет.
Накануне смерти актриса сделала трогательное признание и рассказала о своем состоянии.