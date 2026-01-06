Ричмонд
Фильм «Буратино» собрал 1,3 млрд рублей с начала проката

Кассовые сборы фильма «Буратино», который вышел в прокат 1 января 2026 года, превысили 1,3 млрд рублей

Кассовые сборы фильма «Буратино», который вышел в прокат 1 января 2026 года, превысили 1,3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

По данным ЕАИС, лента режиссера Игоря Волошина уже собрала 1 327 549 495 рублей в кинопрокате.

Также сообщается, что общая аудитория фильма уже превысила 2,4 миллиона человек.

Отметим, новая версия «Буратино» появилась ровно спустя полвека после выхода телевизионного фильма «Приключения Буратино», впервые показанного 1 января 1976 года. Новый фильм рассказывает историю деревянного мальчика, который проходит через череду испытаний, стремясь доказать свою значимость и вернуть безусловную любовь папы Карло.