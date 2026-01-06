«Эти фотографии сделала моя мама, когда я собиралась в поездку. А на последней фотографии я уже в поездке. Этот год посвящен заботе о себе и любви к себе. Никакого макияжа. Никаких фильтров», — прокомментировала серию снимков Шумер. Она призвала всех ценить здоровье, семьи и друзей, а также понадеялась, что это будет лучший год в ее жизни.