Звезда фильма «Красотка на всю голову» Эми Шумер поделилась в личном блоге фото в купальнике после того, как ей удалось похудеть на 23 кг на фоне развода с мужем Крисом Фишером. 44-летняя актриса показала серию снимков, на которых предстала в откровенных образах.
На одном из фото Шумер позировала в ярко-красном бикини без бретелей, а на другом — в черном бикини с глубоким декольте. Также актриса поделилась снимком в черном мини-платье с пышной юбкой.
«Эти фотографии сделала моя мама, когда я собиралась в поездку. А на последней фотографии я уже в поездке. Этот год посвящен заботе о себе и любви к себе. Никакого макияжа. Никаких фильтров», — прокомментировала серию снимков Шумер. Она призвала всех ценить здоровье, семьи и друзей, а также понадеялась, что это будет лучший год в ее жизни.
«Двигаемся вперед без сожалений. Только любовь», — добавила звезда фильма «Девушка без комплексов».
В комментариях к посту отметились некоторые знаменитости.
«Ты великолепна, Эми!», — написала Кортни Кокс, звезда сериала «Друзья», и сопроводила свои слова смайликами в виде трех сердечек.
Звезда «Американского пирога» и «Белого лотоса» Дженнифер Кулидж добавила: «Вау! Вау, вау!! Молодец, Эми!!! Целую». А модель Паулина Поризкова призналась: «Ну, знаете, я только за. А вы выглядите [смайлик огня]».
Напомним, Эми Шумер открыто говорила, что худела при помощи специального препарата для снижения веса. В декабре она раскрыла, что ей удалось сбросить 23 кг. Она заявила, что сделала это, чтобы выжить, так как страдала синдромом Кушинга.