Эль Фаннинг появилась на публике в золотом платье с глубоким декольте

Эль Фаннинг стала гостьей церемонии вручения премии Critics Choice Awards, которая прошла 4 января в Санта-Монике, штат Калифорния. Актриса позировала перед фотографами в золотом оголяющем грудь макси-платье. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость появилась на закрытом светском мероприятии с уложенными распущенными волосами и макияжем с румянами и красной помадой.