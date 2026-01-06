Ричмонд
Эль Фаннинг появилась на публике в золотом платье с глубоким декольте

Актриса стала гостьей церемонии вручения премии Critics Choice Awards

Голливудская актриса Эль Фаннинг вышла в свет в золотом платье с глубоким декольте. Фото опубликовано на сайте Page Six.

Эль Фаннинг
Эль ФаннингИсточник: Legion-Media

Эль Фаннинг стала гостьей церемонии вручения премии Critics Choice Awards, которая прошла 4 января в Санта-Монике, штат Калифорния. Актриса позировала перед фотографами в золотом оголяющем грудь макси-платье. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость появилась на закрытом светском мероприятии с уложенными распущенными волосами и макияжем с румянами и красной помадой.

Среди гостей премии были Ариана Гранде, Тейана Тейлор, Лейтон Мистер и другие звезды.

На днях Эль Фаннинг пришла на вручение наград 37-й ежегодной международной кинопремии в Палм-Спрингс. Актриса вышла на публику в пышном платье с глубоким декольте, открытыми руками и поясом на талии. Волосы артистке уложили в низкий пучок и сделали макияж с красной помадой.

«Надоевшая принцесса», «Снова Золушка?», «Зачем она выбирает детские наряды?», — раскритиковали читатели сайта Deadline в комментариях.