Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Кардашьян снялась в полупрозрачном платье с разрезом до бедра

Актриса и модель появилась на публике в откровенном наряде

Звезда реалити-шоу и актриса Ким Кардашьян продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Бизнесвумен разместила фото в соцсети.

Ким Кардашьян, фото: соцсети
Ким Кардашьян, фото: соцсети

45-летняя Ким Кардашьян предстала перед камерой в черном полупрозрачном макси-платье с разрезом до бедра, которое было украшено пайетками. При этом модель не стала надевать под него бюстгальтер. Бизнесвумен добавила к образу меховую накидку в тон наряду. Звезда реалити-шоу позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой.

Несколько недель назад Ким Кардашьян снялась в серебристом корсетном платье с откровенным декольте из винтажной коллекции Mugler 1986 года. Модель также надела массивные серьги. Звезде реалити-шоу собрали волосы в высокий хвост и сделали макияж с коричневыми тенями. Бизнесвумен была запечатлена на фоне елки с подросшими детьми: 12-летней Норт, 10-летним Сентом, 7-летней Чикаго и 6-летним Псалмом.

Позже Ким Кардашьян случайно оголила грудь, когда вышла к папарацци в корсете, шубе, кожаных брюках и шарфе. Волосы модель распустила и сделала макияж с коричневой помадой.