Ким Кардашьян снялась в полупрозрачном платье с разрезом до бедра

45-летняя Ким Кардашьян предстала перед камерой в черном полупрозрачном макси-платье с разрезом до бедра, которое было украшено пайетками. При этом модель не стала надевать под него бюстгальтер. Бизнесвумен добавила к образу меховую накидку в тон наряду. Звезда реалити-шоу позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой.