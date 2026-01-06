Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анна Пересильд в платье с декольте пришла в Большой театр на «Щелкунчика»

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна в платье с декольте пришла на балет в театр
Дочь Юлии Пересильд в платье с декольте посетила "Щелкунчика" в Большом театре
Дочь Юлии Пересильд в платье с декольте посетила "Щелкунчика" в Большом театреИсточник: www_gazeta_ru

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна Пересильд вышла на публику в платье с декольте. Она опубликовала фото в соцсети.

16-летняя Анна посетила балет «Щелкунчик» в Большом театре. Актриса выбрала для культурного мероприятия черно-белое мини-платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Артистка также надела золотой браслет. Знаменитость уложила волосы в локоны и сделала макияж в естественном стиле.

Недавно Ксения Собчак намекнула, что у Анны Пересильд и Вани Дмитриенко пиар-роман. Своими мыслями знаменитость поделилась в новом выпуске на своем онлайн-канале.

«У меня есть интуитивное ощущение, что с Аней Пересильд это все-таки какая-то история такая… слишком прекрасно», — заявила Собчак.

Гости ее программы предположили, что она говорит о том, что у актрисы и певца пиар-роман. Однако продюсер Андрей Фомин, также принявший участие в выпуске, заявил, что считает чувства знаменитостей искренними.