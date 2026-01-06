Анна Пересильд в платье с декольте пришла в Большой театр на «Щелкунчика»

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна Пересильд вышла на публику в платье с декольте. Она опубликовала фото в соцсети.
16-летняя Анна посетила балет «Щелкунчик» в Большом театре. Актриса выбрала для культурного мероприятия черно-белое мини-платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Артистка также надела золотой браслет. Знаменитость уложила волосы в локоны и сделала макияж в естественном стиле.
Недавно Ксения Собчак намекнула, что у Анны Пересильд и Вани Дмитриенко пиар-роман. Своими мыслями знаменитость поделилась в новом выпуске на своем онлайн-канале.
«У меня есть интуитивное ощущение, что с Аней Пересильд это все-таки какая-то история такая… слишком прекрасно», — заявила Собчак.
Гости ее программы предположили, что она говорит о том, что у актрисы и певца пиар-роман. Однако продюсер Андрей Фомин, также принявший участие в выпуске, заявил, что считает чувства знаменитостей искренними.