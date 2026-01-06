Звезда сериала «Остаться в живых» и кинотрилогии «Хоббит» Эванджелин Лилли рассказала, что столкнулась с последствиями травмы головы, которую получила несколько месяцев назад на пляже. 46-летняя актриса потеряла сознание и упала, ударившись головой о камень.
«Сейчас начало января. Первый день 2026 года. И я вступаю в этот новый год, год Лошади, с плохими новостями о сотрясении мозга», — сообщила звезда Marvel в личном блоге в пятницу.
Актриса рассказала, что получила результаты сканирования головного мозга, и «почти все области мозга функционируют с пониженной эффективностью».
Лилли подтвердила, что у нее черепно-мозговая травма, последствия которой она планирует исправлять вместе с врачами.
«Я планирую приступить к сложной работе по исправлению ситуации, чего я не жду с энтузиазмом, так как мне кажется, что я только и делаю, что тяжело работаю», — сообщила актриса.
Однако знаменитость нашла в ситуации и положительные моменты. Она заявила, что из-за ухудшения своего когнитивного состояния смогла замедлиться и спокойно завершить 2025 год, а также провести «самые спокойные и умиротворенные рождественские каникулы» за последние 14 лет с тех пор, как у нее появились дети.
«Чувствую себя невероятно благодарной и счастливой от того, что могу прожить еще один день, еще один год на этой прекрасной живой планете», — сказала она, прежде чем поблагодарить своих подписчиков «за заботу».
В комментариях актрису поддержали звездные коллеги.
«Ты — воин! Ничто — даже это — не победит тебя, мой друг», — написала Мишель Пфайффер, которая снималась с Лилли в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания».
«Спасибо, мама», — ответила Лилли, которая играет экранную дочь Пфайффер, Хоуп, во франшизе «Человек-муравей».
«Шлю вам всем свою любовь и крепкие объятия», — написала коллега по сериалу «Остаться в живых» Ребекка Мэдер.
Напомним, Эванджелин Лилли впервые рассказала о травме в мае 2025 года. Она сообщила, что потеряла сознание на пляже и упала лицом на камень. Актриса призналась, что обмороки у нее случаются с детства.