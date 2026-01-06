Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Возлюбленная ДиКаприо снялась в «голом» платье и стрингах

Модель Виттория Черетти опубликовала откровенное фото в личном блоге
Возлюбленная Ди Каприо снялась в «голом» платье и стрингах
Возлюбленная Ди Каприо снялась в «голом» платье и стрингахИсточник: www_gazeta_ru

Девушка голливудского актера Леонардо ДиКаприо, модель Виттория Черетти, показала фигуру в «голом» платье. Она опубликовала фото в соцсети.

27-летняя Виттория Черетти предстала перед камерой в черном прозрачном макси-платье, под которое надела стринги в тон. Модель добавила к образу браслет и кольцо. Манекенщица была запечатлена с распущенными волнистыми волосами и макияжем в естественном стиле.

На прошлой неделе Виттория Черетти опубликовала в личном блоге фото, где предстала в черном кружевном прозрачном топе, под который не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу такие же лосины и юбку-миди в тон. Манекенщица завершила наряд часами, браслетом, кольцами и ожерельем. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на борту частного самолета.

До этого папарацци подловили Леонардо ДиКаприо и Витторию Черетти в Лос-Анджелесе. Влюбленные, которые обычно скрывают свои чувства от публики, целовались во время шопинга. Позже актера и манекенщицу засняли на обеде в кафе Architecture Cafe.