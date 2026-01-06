Возлюбленная ДиКаприо снялась в «голом» платье и стрингах

На прошлой неделе Виттория Черетти опубликовала в личном блоге фото, где предстала в черном кружевном прозрачном топе, под который не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу такие же лосины и юбку-миди в тон. Манекенщица завершила наряд часами, браслетом, кольцами и ожерельем. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на борту частного самолета.