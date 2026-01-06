Ченнинга Татума засняли за поцелуями с молодой возлюбленной

Папарацци подловили 45-летнего Ченнинга Татума и 26-летнюю Инку Уильямс на отдыхе в Коста-Рике. На одном из кадров голливудский актер страстно целовал возлюбленную на пляже. Модель была запечатлена в черном лифе бикини и зеленом парео. Артист вышел на публику в белой футболке, черных шортах и кепке. На других кадрах Татум и Уильямс плавали в океане и обнимались.