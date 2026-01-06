Ричмонд
Ченнинга Татума засняли за поцелуями с молодой возлюбленной

Актер Ченнинг Татум поцеловал молодую возлюбленную Инку Уильямс на пляже
Ченнинг Татум и Инка Уильямс
Ченнинг Татум и Инка УильямсИсточник: Legion-Media.ru

Голливудского актера Ченнинга Татума засняли с молодой возлюбленной, моделью Инкой Уильямс. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Ченнинг Татум и Инка Уильямс
Ченнинг Татум и Инка УильямсИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци подловили 45-летнего Ченнинга Татума и 26-летнюю Инку Уильямс на отдыхе в Коста-Рике. На одном из кадров голливудский актер страстно целовал возлюбленную на пляже. Модель была запечатлена в черном лифе бикини и зеленом парео. Артист вышел на публику в белой футболке, черных шортах и кепке. На других кадрах Татум и Уильямс плавали в океане и обнимались.

В октябре знаменитости посетили премьеру фильма «Грабитель с крыши», в котором актер сыграл главную роль. Презентация прошла в рамках 69-го Лондонского кинофестиваля. Артист позировал перед фотографами в черной футболке, брючном костюме и туфлях. Инка Уильямс вышла в свет в черном макси-платье с разрезом и глубоким декольте и босоножках на каблуках.

Слухи о романе Ченнинга Татума и Инки Уильямс возникли в начале марта. Актера засняли с французско-австралийской моделью после того, как они покинули вечеринку CAA перед «Оскаром». Артист держал манекенщицу за руку и не скрывал своих чувств.