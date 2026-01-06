Ричмонд
«Пушкинская карта» обеспечивает до 13% продаж билетов в кино

Программа призвана привлечь детей и молодежь к изучению художественной культуры и искусства
Источник: Unsplash

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Программа «Пушкинская карта» сегодня обеспечивает около 13% проданных билетов в российских кинотеатрах. Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

«Нельзя не сказать, что работает программа “Пушкинская карта” — на сегодняшний день 12−13% проданных билетов куплены именно по ней, за что хочется поблагодарить министерство культуры», — сказал он.

«Пушкинская карта» — проект, призванный привлечь детей и молодежь к изучению художественной культуры и искусства. Она позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Ее могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей. Программа стартовала в сентябре 2021 года.