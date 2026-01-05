Нино Нинидзе поделилась откровенными кадрами в элегантном красном купальнике

На одном из снимков Нинидзе стоит спиной к камере и смотрит на необъятное море. Для фотосессии актриса выбрала яркий алый купальник: трусы с высокой посадкой и топ‑бандо. Образ она дополнила лаконичным браслетом на ноге, а волосы убрала в небрежный пучок. Пляжный наряд эффектно подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги.