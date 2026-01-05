Нино Нинидзе поделилась откровенными кадрами в элегантном красном купальнике

В январские праздники немало звезд российского шоу-бизнеса решили сбежать от зимы в теплые края и отдохнуть у моря. Среди них — 34‑летняя актриса Нино Нинидзе, звезда фильма «Любовники». Артистка уехала в отпуск и опубликовала в соцсетях серию откровенных фотографий, сделанных на побережье.
На одном из снимков Нинидзе стоит спиной к камере и смотрит на необъятное море. Для фотосессии актриса выбрала яркий алый купальник: трусы с высокой посадкой и топ‑бандо. Образ она дополнила лаконичным браслетом на ноге, а волосы убрала в небрежный пучок. Пляжный наряд эффектно подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги.
На другом кадре Нинидзе повернулась к камере лицом, задумчиво смотря вдаль.
Нино отметила, что в любом снимке можно увидеть что‑то прекрасное, и поздравила подписчиков с наступившим 2026 годом. Под публикацией она оставила краткий комментарий: «Для тех, кого смущает предыдущая фотография».
Детали своего отдыха Нино раскрывать не стала: не указала, на каком курорте находится и с кем проводит отпуск.
