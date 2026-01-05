Более 10 млн россиян посмотрели «Чебурашку 2», «Простоквашино» и «Буратино»

Самым популярным фильмом среди трех новинок является «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко. За пять дней в прокате картину посмотрели более 5 млн человек. В первый день семейное кино посмотрели более 880 тыс. человек, в последующие — более 1 млн зрителей каждый день.