Фильм «Чебурашка 2» за 5 дней проката собрал более трех миллиардов рублей

Сиквел «Чебурашки» посмотрели более 5,6 миллиона зрителей за пять дней проката
Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Фильм «Чебурашка 2» собрал в прокате более трех миллиардов рублей за первые пять дней с момента премьеры. Эти данные приводит ЕАИС Фонда кино.

Картина установила новый рекорд, преодолев отметку в три миллиарда рублей значительно быстрее первой части франшизы. Общая аудитория фильма уже превысила 5,6 миллиона человек.

«Общие сборы — 3 009 193 145 рублей», — сказано в сообщении.

«Чебурашка 2» продолжает уверенно лидировать в новогоднем прокате. Его сборы более чем на миллиард рублей опережают показатели фильма «Буратино». По количеству зрителей сиквел также существенно обходит ближайших конкурентов.

Ранее сообщалось, что «Чебурашка 2» занял третье место в международном чарте по кассовым сборам.