Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Микки Рурк собирает деньги на аренду жилья в Лос-Анджелесе после угрозы выселения

В конце декабря актер получил уведомление о выселении из дома
Микки Рурк
Микки РуркИсточник: Legion-Media

73-летний голливудский актер Микки Рурк запустил сбор средств на американской краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы погасить задолженность по аренде. Об этом сообщает The Guardian.

По данным СМИ, звезда фильмов «Рестлер» и «Город грехов» в конце декабря получил уведомление о выселении из дома в Лос-Анджелесе. На это арендодатель дал артисту всего три дня, за которые Рурк так и не покинул занимаемую площадь. После этого арендодатель подал в суд иск о возмещении ущерба и судебных издержек.

Согласно материалам дела, актер арендовал дом в Лос-Анджелесе, в котором в 1940-х годах жил писатель Рэймонд Чандлер, автор романа «Глубокий сон». Изначально, как указано в документах, Рурк согласился платить $5,2 тыс. в месяц, а затем аренда выросла до $7 тыс. в месяц.

Подруга Микки Рурка и член его менеджерской команды Лия-Джоэль Джонс создала страницу для сбора средств на краудфандинговой платформе GoFundMe. Организаторы намерены собрать $100 тыс., из которых на момент публикации материала было собрано уже более $55 тыс. Как минимум $59 тыс. ему необходимо заплатить по долгам за аренду.