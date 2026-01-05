Микки Рурк собирает деньги на аренду жилья в Лос-Анджелесе после угрозы выселения

73-летний голливудский актер Микки Рурк запустил сбор средств на американской краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы погасить задолженность по аренде. Об этом сообщает The Guardian.
По данным СМИ, звезда фильмов «Рестлер» и «Город грехов» в конце декабря получил уведомление о выселении из дома в Лос-Анджелесе. На это арендодатель дал артисту всего три дня, за которые Рурк так и не покинул занимаемую площадь. После этого арендодатель подал в суд иск о возмещении ущерба и судебных издержек.
Согласно материалам дела, актер арендовал дом в Лос-Анджелесе, в котором в 1940-х годах жил писатель Рэймонд Чандлер, автор романа «Глубокий сон». Изначально, как указано в документах, Рурк согласился платить $5,2 тыс. в месяц, а затем аренда выросла до $7 тыс. в месяц.
Подруга Микки Рурка и член его менеджерской команды Лия-Джоэль Джонс создала страницу для сбора средств на краудфандинговой платформе GoFundMe. Организаторы намерены собрать $100 тыс., из которых на момент публикации материала было собрано уже более $55 тыс. Как минимум $59 тыс. ему необходимо заплатить по долгам за аренду.