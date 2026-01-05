Микки Рурк собирает деньги на аренду жилья в Лос-Анджелесе после угрозы выселения

По данным СМИ, звезда фильмов «Рестлер» и «Город грехов» в конце декабря получил уведомление о выселении из дома в Лос-Анджелесе. На это арендодатель дал артисту всего три дня, за которые Рурк так и не покинул занимаемую площадь. После этого арендодатель подал в суд иск о возмещении ущерба и судебных издержек.