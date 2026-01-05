Актриса из «Слова пацана» сделала трогательное признание перед смертью

Александра Скачкова за несколько недель до своего ухода из жизни рассказала поклонникам в соцсетях правду в своем здоровье. Актриса сообщила, что болезнь, с которой она долго сражалась, оказалась сильнее: у нее отнялись ноги и левая рука.
«На всякий случай прошу у вас прощения за все. Знайте, что я очень любила людей», — обратилась Скачкова к своей аудитории, подчеркнув, что именно любовь к друзьям и близким была ее главной опорой в жизни.
О болезни артистка сообщила в феврале 2025 года, хотя узнала об онкологии еще весной 2024-го. Скачкова прошла через курсы химиотерапии и хирургическое вмешательство, но, несмотря на все усилия, болезнь оказалась сильнее. Врачи давали неутешительные прогнозы, которые подтвердились.
Однако до последнего дня актриса не сдавалась. Она не теряла желания работать и быть полезной. Еще в мае 2025 года, уже сильно ослабев, Скачкова искала возможность работать удаленно.
«Остались из здорового: руки, голова и сердце. Интересно, можно ли найти работу для этих частей тела?» — с ироний говорила звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Скачкова неоднократно выражала искреннюю признательность всем, кто помогал ей в этой неравной борьбе — и теплыми словами, и материально. Она говорила, что финансовая помощь поклонников и неравнодушных людей давала ей возможность продолжать лечение и, по сути, оставаться живой.
«Благодаря вам я до сих пор живу!» — писала она, завершая свои сообщения пожеланиями здоровья и добра тем, кто был с ней рядом в эти трудные дни.
О смерти Александры Березовец-Скачковой стало известно 4 января 2025 года. Актрисе было 52 года.