Актера Андрея Хорошева похоронят в Сухуме 7 января

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Актера, сценариста и режиссера Андрея Хорошева похоронят в Сухуме 7 января, сообщил РИА Новости продюсер Сергей Члиянц.
Хорошев скончался в возрасте 66 лет.
«Его похоронят в Сухуме в Абхазии. Отпевание пройдет в Михайловской церкви при кладбище 7 января в 12:00», — сказал собеседник агентства.
Хорошев родился 29 июня 1959 года в Нахабино Московской области. Известность получил благодаря ролям в фильмах: «Доктор Живаго», «Боец», «Адмиралъ». В фильмографии актера более 10 картин, зритель запомнил Хорошева под псевдонимом «Андрей И».