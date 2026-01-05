Ричмонд
Звезду сериала «Клюквенный щербет» Догукана Гюнгера задержали в Турции

Актера Гюнгера задержали по делу о наркотиках
Догукан Гюнгер
Догукан ГюнгерИсточник: Соцсети

Звезду популярного турецкого сериала «Клюквенный щербет» Догукана Гюнгера задержали по делу о наркотиках. Об этом сообщил портал Т24.

По информации источника, кроме актера, в рамках расследования по делу о наркотиках в Турции задержали еще 23 человека, среди которых упоминаются журналисты и работники сферы искусства. Несколько человек, включая главного редактора телеканала Habertürk TV и телеведущую Элу Рюмейсу Чебеджи, арестовали. Помимо этого, еще двое подозреваемых сейчас находятся за пределами Турции.

«Предварительно, задержанные совершили преступления, связанные с хранением наркотических или стимулирующих веществ для употребления, содействием употреблению наркотиков, а также подстрекательством к проституции или посредничеством в ней», — сказано в публикации. Уточняется, что некоторых из задержанных освободили после дачи показаний и получения результатов анализов.

В начале сентября 2025 года задержали российскую актрису Аглаю Тарасову. У звезды обнаружили 0,4 грамма масла каннабиса.