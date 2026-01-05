Звезду сериала «Клюквенный щербет» Догукана Гюнгера задержали в Турции

По информации источника, кроме актера, в рамках расследования по делу о наркотиках в Турции задержали еще 23 человека, среди которых упоминаются журналисты и работники сферы искусства. Несколько человек, включая главного редактора телеканала Habertürk TV и телеведущую Элу Рюмейсу Чебеджи, арестовали. Помимо этого, еще двое подозреваемых сейчас находятся за пределами Турции.