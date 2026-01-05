Кинокритик оценил шансы «Чебурашки 2» побить рекорд проката

Второй фильм о Чебурашке вышел в прокат 1 января. К утру 2 января сборы составили 1 027 169 344 рубля, а 421 212 526 рублей из них было заработано по предпродажам. Как отмечается на сайте ЕАИС, в первый день премьеры картину посмотрели свыше 878 тысяч зрителей.