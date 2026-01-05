52-летняя Хайди Клум снялась в бикини у бассейна

Недавно Хайди Клум опубликовала в личном блоге видео, где позировала перед камерой в белом полупрозрачном макси-платье с глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Модель дополнила образ пушистой длинной накидкой. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем на берегу океана.