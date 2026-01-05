52-летняя Хайди Клум снялась в бикини у бассейна

Супермодель и телеведущая Хайди Клум снялась в купальнике на отдыхе. Звезда подиумов опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
52-летняя Клум предстала перед камерой в бикини молочного оттенка, которое дополнила солнцезащитными очками, кольцом и цепочкой с кулоном. Манекенщица позировала с кудрявыми распушенными волосами и без косметики. Телеведущая показала свою тренировку у бассейна.
Недавно Хайди Клум опубликовала в личном блоге видео, где позировала перед камерой в белом полупрозрачном макси-платье с глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Модель дополнила образ пушистой длинной накидкой. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем на берегу океана.
До этого Хайди Клум стала лицом новой праздничной коллекции бренда Calzedonia. Супермодель примерила бордовое боди с глубоким декольте, которое дополнили кожаные микрошорты в тон, кружевные колготки и туфли на каблуках. Телеведущей уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.