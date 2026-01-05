Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Пегова показала, как проводит время с возлюбленным на отдыхе

Пара отдыхает на Андаманском море

47‑летняя Ирина Пегова решила отдохнуть зимой вместе с возлюбленным Сергеем Мариным. Вместе они загорают, любуются Андаманским морем и играют в гольф. Кадрами с отдыха актриса поделилась в соцсетях.

Ирина Пегова на отдыхе, фото: соцсети
Ирина Пегова на отдыхе, фото: соцсети

Знаменитость выложила несколько фото, на которых позировала в костюме для гольфа — футболке с мини‑юбкой. А ее избранник остановил выбор на поло и белых шортах.

Ирина Пегова на отдыхе, фото: соцсети
Ирина Пегова на отдыхе, фото: соцсети

«Было невероятно приятно провести этот день и сыграть в гольф в такой компании. Такие моменты хочется повторять», — поделилась счастливая Пегова в соцсетях.

Ирина Пегова на отдыхе с возлюбленным, фото: соцсети
Ирина Пегова на отдыхе с возлюбленным, фото: соцсети

Параллельно звезда выкладывает фотографии с морского берега, позируя в купальнике на фоне морских волн и красивого заката.

Сергей Марин, фото: соцсети
Сергей Марин, фото: соцсетиИсточник: Соцсети

В декабре Ирина Пегова летала в Дубай вместе с 37‑летним Сергеем Мариным. Она публиковала пляжные снимки, на которых попозировала в цветном купальнике. Тогда актриса процитировала Пастернака, подписав снимок строками: «Скрещенья рук, скрещенья ног, судьбы скрещенья».

Ранее Ирина Пегова похвасталась фигурой в кружевных шортах. 