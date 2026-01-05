Ирина Пегова показала, как проводит время с возлюбленным на отдыхе

47‑летняя Ирина Пегова решила отдохнуть зимой вместе с возлюбленным Сергеем Мариным. Вместе они загорают, любуются Андаманским морем и играют в гольф. Кадрами с отдыха актриса поделилась в соцсетях.
Знаменитость выложила несколько фото, на которых позировала в костюме для гольфа — футболке с мини‑юбкой. А ее избранник остановил выбор на поло и белых шортах.
«Было невероятно приятно провести этот день и сыграть в гольф в такой компании. Такие моменты хочется повторять», — поделилась счастливая Пегова в соцсетях.
Параллельно звезда выкладывает фотографии с морского берега, позируя в купальнике на фоне морских волн и красивого заката.
В декабре Ирина Пегова летала в Дубай вместе с 37‑летним Сергеем Мариным. Она публиковала пляжные снимки, на которых попозировала в цветном купальнике. Тогда актриса процитировала Пастернака, подписав снимок строками: «Скрещенья рук, скрещенья ног, судьбы скрещенья».
