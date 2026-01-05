Ричмонд
Создатели «Простоквашино» показали прототипов цифровых Шарика и Матроскина

1 января фильм вышел в кинотеатрах России

Режиссер анимации Виктор Лакисов рассказал в Telegram-канале, что на съемках «Простоквашино» использовались прототипы анимационных героев. 

Прототипы цифровых Шарика и Матроскина в фильме «Простоквашино» / фото: Telegram-канал «ЛАКИСОВ»
Прототипы цифровых Шарика и Матроскина в фильме «Простоквашино» / фото: Telegram-канал «ЛАКИСОВ»

Как отметил Лакисов, на съемках фильма использовались картонные и плюшевые версии таких героев, как кот Матроскин, пес Шарик и корова Мурка. 

«У этих чудаковатых прототипов на самом деле была важная роль на съёмочной площадке — они выполняли функции статистов, которые обычно подменяют главных героев, чтобы на них можно было выставить свет и композицию кадра», — поделился режиссер анимации. 

28 апреля режиссер Сарик Андреасян анонсировал выход первого трейлера к фильму «Простоквашино». В ролике показали дядю Федора (Роман Панков), его мать (Елизавета Моряк) и отца (Павел Прилучный), почтальона Печкина (Иван Охлобыстин), а также кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики. Разговаривающих животных озвучили Антон ТабаковПавел Деревянко и Дарья Блохина.

Ранее сообщалось, что фильмы «Буратино» и «Простоквашино» собрали более 1 млрд рублей в прокате.