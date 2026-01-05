На могиле звезды «Друзей» Мэттью Перри установили памятную табличку

На могиле звезды «Друзей» Мэттью Перри на кладбище Forest Lawn Memorial Park в Лос-Анджелесе установили памятную табличку с трогательной надписью. «Мэттью Лэнгфорд Перри. Горячо любимый. Друг», — гласит надпись, отсылающая к культовому сериалу.
Фото публикуют зарубежные СМИ и поклонники актера в соцсетях.
Напомним, Мэттью Перри ушел из жизни в октябре 2023 года. Актер был найден мертвым в собственном доме в джакузи. Сообщалось, что смерть наступила в результате передозировки запрещенными веществами, с зависимостью от которых Мэттью боролся много лет.
Однако спустя полгода после ухода Перри из жизни дело о его смерти внезапно возобновили. Выяснилось, что в смерти актера замешаны третьи лица. Как стало известно позднее, врач Сальвадор Пласенсия незаконно поставлял Мэттью вещества с целью выманить как можно больше денег. При вскрытии в крови звезды обнаружили столько лекарства, сколько вводят при общей анестезии.
В декабре 2025 года сообщалось, что врач получил срок за незаконную продажу Мэттью Перри кетамина.