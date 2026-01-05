На могиле звезды «Друзей» Мэттью Перри установили памятную табличку

Однако спустя полгода после ухода Перри из жизни дело о его смерти внезапно возобновили. Выяснилось, что в смерти актера замешаны третьи лица. Как стало известно позднее, врач Сальвадор Пласенсия незаконно поставлял Мэттью вещества с целью выманить как можно больше денег. При вскрытии в крови звезды обнаружили столько лекарства, сколько вводят при общей анестезии.