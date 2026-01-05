Ричмонд
«Чебурашка 2» занял третье место в международном чарте по кассовым сборам

За премьерный уикенд кассовые сборы «Чебурашки 2» составили 30,95 млн долларов
Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Кадр из фильма «Чебурашка 2»

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Фильм-лидер российского кинопроката «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко занял третье место в международном чарте по кассовым сборам в кинотеатрах, сообщил портал kinobusiness.com.

Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день проката. Так, за премьерный уикенд кассовые сборы «Чебурашки 2» составили рекордные 2 361 700 000 рублей или 30,95 млн долларов.

«Это хватило для того, чтобы занять третье место в международном чарте», — говорится в сообщении на портале.

Триумфатор российских кинотеатров «Чебурашка 2» в мире стал третьим после фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел» и мультфильма «Зверополис 2».

Министр культуры РФ Ольга Любимова в декабре называла «Чебурашку 2» одной из ключевых премьер новогоднего кинопроката. На премьере фильма режиссер Дмитрий Дьяченко призвал зрителей вспомнить о самом дорогом в жизни — семье и отношениях с детьми и родителями.

Первую часть «Чебурашки» о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей.