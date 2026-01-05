Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Машков назвал самый сложный жанр для постановки в театре

Актер Владимир Машков заявил, что веселить в театре людей непросто
Владимир Машков
Владимир МашковИсточник: Алексей Молчановский

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков заявил в беседе с ТАСС, что комедия является наиболее сложным для постановки в театре жанром.

По словам Машкова, качество юмора и его понимание всегда требует большого внимания. Он заявил, что веселить зрителей очень непросто.

«Есть такой жанр — комедия положений, когда абсолютно непредсказуемые ситуации и конфликты требуют полного включения в предлагаемые обстоятельства. И, конечно, ни на секунду вы не можете “вывалиться” из этой истории», — поделился артист.

1 декабря председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Владимира Машкова почетной грамотой. Он пожелал 62-летнему артисту успехов в художественном руководстве, хранить и приумножать традиции, заложенные его учителем Олегом Табаковым.

Машков также провел встречу с сотрудниками СК России. Актер рассказал о своем творческом пути, говорил о роли искусства в жизни человека, а особенно следователя, и подчеркнул, что эмпатия, чувство прекрасного и артистизм должны быть обязательными составляющими личности любого профессионала.