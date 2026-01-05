Тимоти Шаламе публично признался в чувствах Кайли Дженнер: «Я люблю тебя»

Напомним, слухи о романе Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые появились в начале 2023 года. Тогда мало кто верил в этот союз, а поклонники знаменитостей были уверены: это всего лишь пиар-ход в поддержку нового фильма Тимоти. Однако спустя три года они все еще вместе. И несмотря на многочисленные слухи о расставании, Дженнер и Шаламе из раза в раз появляются на публике вместе, опровергая тем самым любые домыслы о разрыве.