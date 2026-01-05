Тимоти Шаламе публично признался в чувствах Кайли Дженнер: «Я люблю тебя»

Тимоти Шаламе поставил точку в слухах о расставании с Кайли Дженнер — актер публично признался девушке в своих чувствах на премии Critics Choice Awards. Об этом пишет Page Six. Получая награду за фильм «Марти Великолепный», Тимоти со сцены обратился к возлюбленной. Не называя имен, он поблагодарил Кайли за поддержку и раскрыл свои чувства.
«В заключение я хотел бы поблагодарить своего партнера, с которым мы вместе уже три года. Я люблю тебя. Я бы не смог этого сделать без тебя. Спасибо тебе от всего сердца», — высказался Шаламе.
По данным Page Six, Кайли, сидевшая в зале вместе с другими гостями, с улыбкой выслушала бойфренда, а затем прошептала в ответ: «Я люблю тебя».
Напомним, слухи о романе Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые появились в начале 2023 года. Тогда мало кто верил в этот союз, а поклонники знаменитостей были уверены: это всего лишь пиар-ход в поддержку нового фильма Тимоти. Однако спустя три года они все еще вместе. И несмотря на многочисленные слухи о расставании, Дженнер и Шаламе из раза в раз появляются на публике вместе, опровергая тем самым любые домыслы о разрыве.
В конце декабря фанаты Кайли Дженнер подозревали, что Тимоти Шаламе вручил ей подарок за $60 тысяч.