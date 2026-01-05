Самбурская заблокировала телеведущую из-за критики платья: «Я так разозлилась»

Недавно Настасья Самбурская раскритиковала блогершу Екатерину в Instagram. Девушка опубликовала видео и рассказала, что ее заблокировал актер Никита Кологривый после того, как написал ей и спросил, состоит ли та в отношениях. Блогерша призналась, что ее сердце занято, после чего артист решил поступить «как джентельмен» и заблокировал Екатерину. Самбурская ополчилась на блогершу и написала гневный комментарий в ее адрес.