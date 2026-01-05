Самбурская заблокировала телеведущую из-за критики платья: «Я так разозлилась»

Ведущая «Модного приговора» Лилия Рах в интервью Светлане Бондарчук рассказала, что актриса Настасья Самбурская заблокировала ее из‑за критики платья. Рах рассказала, что во время съемок программы «Модный приговор» Самбурская заявила: она не ожидала, что ведущая окажется «нормальной теткой».
Выяснилось, что актриса к тому моменту уже заблокировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) коллегу по шоу из-за того, что та раскритиковала ее платье.
«Она сказала: “Платье действительно при определенном свете смотрелось великолепно. Но, когда выходишь на улицу, оно проигрывает”. Я так разозлилась, что заблокировала тебя и твоего помощника», — процитировала слова Самбурской ведущая.
Лилия Рах сообщила, что они с коллегой наладили отношения. По ее словам, Самбурская — «обалденный человек».
В конце ноября Настасья Самбурская продемонстрировала свой образ для одного из новогодних выпусков программы «Модный приговор». Актриса предстала перед камерой в красном атласном жакете с декольте и черной вышивкой, мини-юбке, черных колготках и бордовых туфлях на каблуках. Артистка завершила наряд колье и серьгами. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и красной помадой.
Недавно Настасья Самбурская раскритиковала блогершу Екатерину в Instagram. Девушка опубликовала видео и рассказала, что ее заблокировал актер Никита Кологривый после того, как написал ей и спросил, состоит ли та в отношениях. Блогерша призналась, что ее сердце занято, после чего артист решил поступить «как джентельмен» и заблокировал Екатерину. Самбурская ополчилась на блогершу и написала гневный комментарий в ее адрес.
Ранее Самбурская резко ответила девушке, которая обнародовала переписку с Никитой Кологривым.