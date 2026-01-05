Хью Джекмана засняли в объятиях возлюбленной на курорте

Голливудского актера Хью Джекмана заметили с возлюбленной Саттон Фостер на отдыхе в Коста-Рике. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци подловили Джекмана и Фостер, когда они проводили время на пляже. На одном из фото влюбленные стояли в воде и обнимались. Актер был запечатлен в черных плавательных шортах с цветочным принтом. Возлюбленная артиста появилась на публике в темно-синем лифе и парео. Она собрала волосы в высокий пучок и отказалась от макияжа.
В конце октября 57-летний Хью Джекман и 50-летняя Саттон Фостер впервые вместе вышли в свет. Они посетили премьеру фильма «Мелодия их мечты», где актер исполнил главную роль. Мероприятие прошло во время фестиваля AFI в Лос-Анджелесе.
Артист вышел на публику в белой рубашке с синим галстуком, черном брючном костюме и туфлях. Возлюбленная звезды позировала перед фотографами в черном платье-комбинации с декольте, к которому добавила золотой браслет и клатч со стразами. Саттон Фостер уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.
Недавно Хью Джекмана раскритиковали за комплимент возлюбленной Саттон Фостер.