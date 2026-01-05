Актриса Джессика Бил пришла на премию в платье с открытой спиной

Летом 2024 года Джастин Тимберлейк оказался в центре скандала. Певец отдыхал с друзьями в баре American Hotel в Саг-Харборе. Поп-исполнитель не стал вызывать такси, вместо этого он решил уехать домой на своем BMW. Когда полиция остановила артиста, он отказался сдать тест на наличие алкоголя в крови.