Бывший муж Софи Тернер спровоцировал слухи о новом романе

В сентябре 2023 года появилась информация, что певец Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер, потому что она постоянно проводила время на вечеринках. После этого в прессе возникли слухи, что звезда сериала «Игра престолов» на самом деле страдала от послеродовой депрессии. При этом музыкант якобы заставлял ее выходить на публику.