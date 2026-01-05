Бывший муж Софи Тернер спровоцировал слухи о новом романе

Певца Джо Джонаса заподозрили в романе с моделью Татьяной Габриеллой. Об этом сообщает US Magazine.
Артист своими действиями с социальных сетях подогрел слухи о романе с моделью. В комментариях к посту модели, где она позировала в золотом платье, певец оставил комментарий с эмодзи. Фанаты сочли это действие намеком на симпатию певца к Татьяне Габриелле.
В сентябре 2023 года появилась информация, что певец Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер, потому что она постоянно проводила время на вечеринках. После этого в прессе возникли слухи, что звезда сериала «Игра престолов» на самом деле страдала от послеродовой депрессии. При этом музыкант якобы заставлял ее выходить на публику.
Позже Софи Тернер подала в суд на Джо Джонаса, заявив, что он удерживал паспорта их детей и не позволял им вернуться в Англию. Однако в январе журналисты сообщили, что актриса отозвала иск. В сентябре 2024 года стало известно, что звезды завершили развод.