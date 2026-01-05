Ричмонд
Стало известно, куда планирует переехать Анджелина Джоли из Лос-Анджелеса

Актриса выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media

Актриса Анджелина Джоли выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе стоимостью $25 млн. Об этом сообщает Page Six.

Джоли намерена покинуть Лос-Анджелес после развода с Брэдом Питтом. Она планирует переехать в Камбоджа или Францию.

«Все эти места очень особенные. У нее там есть близкие друзья, которых она считает доверенными лицами и членами семьи», — заявил инсайдер издания.

В сентябре Анджелина Джоли появилась на кинофестивале в Сан-Себастьяне, Испания. Актриса позировала перед фотографами в черном макси-платье с глубоким декольте и туфлях на каблуках. Артистка также надела кольцо с массивным камнем и длинные серьги. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками и помадой.

До этого издание Radar Online со ссылкой на инсайдера сообщило, что Джонни Депп начал тайно встречаться с Анджелиной Джоли.

«Им удалось увидеться в Лондоне и Лос-Анджелесе, и никто об этом не догадался, потому что они оба очень сдержанны и прилагают большие усилия, чтобы оставаться незамеченными. Они встречаются в закрытых комнатах в шикарных ресторанах и тихих клубах и ведут себя спокойно, их отношения были на грани флирта долгие годы», — заявил собеседник таблоида.

Ранее Анджелина Джоли посетила КПП «Рафах» с гуманитарной миссией. 