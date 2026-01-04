Павел Прилучный объяснил, почему отказался вести корпоративы в Новый год

Павел Прилучный вспомнил случай, после которого зарекся больше никогда не проводить Новый год на корпоративах. Произошло это еще в студенческие годы, когда он учился на первом курсе Новосибирского театрального училища. Начинающий артист тогда вел вечер, а однокурсники готовили праздничные выступления. Об этом он вспомнил в беседе с изданием «7 дней».