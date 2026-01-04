46-летняя Кейт Хадсон вышла в свет в прозрачном платье с глубоким декольте

До этого Кейт Хадсон появилась на мероприятии, организованном Warner Bros. Television Group в преддверии церемонии вручения премии «Эмми». Актриса предстала на красной дорожке в желтом силуэтном макси-платье с декольте, белых туфлях на каблуках и серьгах. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж. В похожем образе Кейт Хадсон снялась в фильме «Как отделаться от парня за 10 дней» в 2003 году.