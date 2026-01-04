46-летняя Кейт Хадсон вышла в свет в прозрачном платье с глубоким декольте

Звезда фильма «Война невест», актриса Кейт Хадсон, пришла на вручение наград 37-й ежегодной международной кинопремии в Палм-Спрингс. Об этом сообщает Deadline.
46-летняя актриса позировала перед камерами в прозрачном красном платье с глубоким декольте и открытой спиной. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж.
23 ноября Кейт Хадсон стала гостьей премьеры фильма «Мелодия их мечты» в кинозале Le Grand Rex в Париже. Актриса появилась в сопровождении своего коллеги по ленте Хью Джекмана. Артистка позировала перед фотографами в атласном корсетном миди-платье с декольте, капроновых колготках и туфлях на каблуках.
До этого Кейт Хадсон появилась на мероприятии, организованном Warner Bros. Television Group в преддверии церемонии вручения премии «Эмми». Актриса предстала на красной дорожке в желтом силуэтном макси-платье с декольте, белых туфлях на каблуках и серьгах. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж. В похожем образе Кейт Хадсон снялась в фильме «Как отделаться от парня за 10 дней» в 2003 году.