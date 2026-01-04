Майли Сайрус в блузе с глубоким декольте пришла на кинофестиваль

Певица и актриса Майли Сайрус пришла на вручение наград 37-й ежегодной международной кинопремии в Палм-Спрингс. Об этом сообщает Parade.
Знаменитость была одета в блузу с глубоким декольте, пиджак и облегающие брюки. Образ дополнили замшевые туфли с острым мысом. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж.
1 декабря Майли Сайрус на премьере фильма «Аватар: Огонь и пепел» продемонстрировала свое обручальное кольцо от возлюбленного Макса Морандо. Артист подарил певице украшение с бриллиантом огранки «кушон». Вице-президент по мерчандайзингу ювелирной компании Blue Nile Даниэла Тарантино считает, что изделие стоит $450 тысяч.
При этом представитель аукционного дома Worthy и бывший оценщик Antiques Roadshow Рейн Хирш считает, что розничная стоимость составляет где-то от $150 тысяч до $250 тысяч.
«Кольцо потрясающее, в очень современном и минималистичном стиле. Это бриллиант весом 4–5 карат огранки «кушон». В зависимости от цвета и чистоты камня, я бы оценил его в $150–250 тысяч», — поделился Хирш.
Ранее сообщалось, что Майли Сайрус хочет устроить тайную свадьбу.