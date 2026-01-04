ДиКаприо пропустил гала-концерт в Палм-Спрингс из-за нападения США на Венесуэлу

Американский актер Леонардо ДиКаприо пропустил гала-концерт Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс из-за ограничений авиаперевозок на фоне операции США в Венесуэле, передает издание Variety.
По информации представителя Международного кинофестиваля, ДиКаприо не сможет лично присутствовать на церемонии.
«Нам будет не хватать его личного присутствия, но для нас большая честь отметить его исключительную работу и неоценимый вклад в кинематограф», — заявил собеседник издания.
Сообщается, что Леонардо ДиКаприо должны были вручить премию Desert Palm Achievement Award за роль в фильме «Битва за битвой».