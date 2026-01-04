Неузнаваемый Микки Рурк попался папарацци у дома, из которого его выселяют

Лысый Микки Рурк вновь попался на глаза папарацци: в этот момент актер выходил из своего дома в Лос‑Анджелесе, чтобы забрать заказ. Рурка могут лишить этого жилья из‑за долга по неуплате аренды в 60 тысяч долларов, передает Daily Mail.
«Судя по всему, у актера сильно поредела шевелюра с тех пор, как его в последний раз видели 11 августа, когда у него были заметно более густые волосы. Рурк в полосатом свитере, с четками и без обуви выглядел мрачным во время своего редкого появления на публике на фоне продолжающихся проблем в его личной жизни», — говорится в материале.
Пару дней назад Микки направили уведомление из Верховного суда Лос‑Анджелеса — ему установили трехдневный срок, в течение которого он должен либо заплатить за аренду, либо покинуть дом с тремя спальнями. Установленная ежемесячная плата — 5,2 тыс. долларов. На второй месяц проживания, исходя из иска, сумма была повышена до 7 тыс. долларов.
По данным LA Times, у дома 1926 года постройки большая история — в 1940‑х здесь жил писатель‑криминалист Рэймонд Чандлер. Он находится в центре Беверли‑Гроув, к югу от Западного Голливуда.
Рурк отсутствовал дома 18 декабря, когда ему пытались вручить уведомление с аналогичным сроком о выселении. Документ оставили дома. Кроме баснословной суммы, истец требует от него деньги за услуги адвоката.
В конце августа легендарного Микки Рурка засняли в объятиях Алены Водонаевой.