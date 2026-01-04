Неузнаваемый Микки Рурк попался папарацци у дома, из которого его выселяют

«Судя по всему, у актера сильно поредела шевелюра с тех пор, как его в последний раз видели 11 августа, когда у него были заметно более густые волосы. Рурк в полосатом свитере, с четками и без обуви выглядел мрачным во время своего редкого появления на публике на фоне продолжающихся проблем в его личной жизни», — говорится в материале.