Звезда «Универа» Хилькевич показала, как проводит праздники с семьей и друзьями

Анна Хилькевич предложила подписчикам необычный способ начать новый год — с поездки к лошадям. Актриса рассказала, что вместе с друзьями и семьей отправилась «задабривать символ года», вооружившись морковкой и хорошим настроением.
По словам Хилькевич, компания провела день на свежем воздухе: гости гладили лошадей, гуляли по заснеженной территории, играли в снежки и наслаждались зимней атмосферой. Отдельное внимание актриса уделила пони.
«Пони, кстати, тоже считаются символом года, мы уточнили», — весело отметила звезда сериала «Универ».
Звезда призналась, что такая поездка стала для нее идеальным стартом года — без суеты, в кругу друзей и с ощущением настоящего зимнего праздника. Она предложила поклонникам взять идею на заметку и начинать новый год с простых радостей и живого общения с природой.
