Звезда «Универа» Хилькевич показала, как проводит праздники с семьей и друзьями

Актриса покаталась на лошадях

Анна Хилькевич предложила подписчикам необычный способ начать новый год — с поездки к лошадям. Актриса рассказала, что вместе с друзьями и семьей отправилась «задабривать символ года», вооружившись морковкой и хорошим настроением.

Анна Хилькевич с семьей и друзьями, фото: соцсети
Анна Хилькевич с семьей и друзьями, фото: соцсети

По словам Хилькевич, компания провела день на свежем воздухе: гости гладили лошадей, гуляли по заснеженной территории, играли в снежки и наслаждались зимней атмосферой. Отдельное внимание актриса уделила пони.

Анна Хилькевич с младшей дочерью кормит лошадей, фото: соцсети
Анна Хилькевич с младшей дочерью кормит лошадей, фото: соцсети

«Пони, кстати, тоже считаются символом года, мы уточнили», — весело отметила звезда сериала «Универ».

Анна Хилькевич с младшей дочерью, фото: соцсети
Анна Хилькевич с младшей дочерью, фото: соцсети

Звезда призналась, что такая поездка стала для нее идеальным стартом года — без суеты, в кругу друзей и с ощущением настоящего зимнего праздника. Она предложила поклонникам взять идею на заметку и начинать новый год с простых радостей и живого общения с природой.

Ранее Анна Хилькевич рассказала о табу в отношениях с мужем. 