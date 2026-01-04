Умерла актриса из «Слово пацана» и «СуперИвановы» Александра Скачкова

Актриса Александра Скачкова, известная по эпизодическим ролям в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также в проектах «СуперИвановы» и «Соколова подозревает всех», скончалась в возрасте 52 лет. Сведения о ее смерти были опубликованы на портале «Кинотеатр.ру».
В карточке артистки указано, что она родилась 21 марта 1973 года в Мурманске, а умерла 3 января 2026 года. Точная причина смерти не раскрывается.
Березовец-Скачкова окончила Школу-студию МХАТ в 1995 году (курс Покровской). За карьеру актриса сыграла около 90 ролей в различных кино- и телепроектах, включая сериалы «Восьмой участок», «Арбатские тайны» и другие.
До этого на 70-м году жизни скончался Николай Свентицкий, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии и исполнительный директор Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А. С. Грибоедова.
Ранее умер актер, известный по фильмам «Доктор Живаго» и «Адмиралъ» Андрей Хорошев.