Умерла актриса из «Слово пацана» и «СуперИвановы» Александра Скачкова

Актриса Александра Скачкова, известная по эпизодическим ролям в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также в проектах «СуперИвановы» и «Соколова подозревает всех», скончалась в возрасте 52 лет. Сведения о ее смерти были опубликованы на портале «Кинотеатр.ру».