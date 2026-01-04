Кино для Кеосаяна было настоящей жизнью, рассказала Симоньян

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Кино для режиссера Тиграна Кеосаяна было настоящей жизнью, его сердцем и душой, рассказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в день рождения мужа.
«Он человек серьезнейших патриотических взглядов, и он был рад возможности вести программу, которая в таком сатирическом, ироничном ключе эти взгляды его отражает и заражает большое количество других людей, а кино — это была его настоящая вот жизнь, его сердце, его душа», — сказала Симоньян в интервью телеканалу «Россия 1».
Симоньян, говоря о муже как о режиссере, отметила, что он сильно переживал, если долго не снимал кино.
«Он страшно переживал, если вдруг он год, например, не снимает кино. Он тут же бросался искать сценарий или сам писать сценарий, находить деньги или инвестировать свои деньги. Потому что, конечно, так, как он был счастлив на площадке, — это даже нельзя назвать счастьем, это, наверное, настоящая эйфория», — добавила Симоньян.
Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года. Четвертого января ему могло бы исполниться 60 лет.
В воскресенье, в день рождения Кеосаяна, на телеканале «Россия 1» в 22.00 по московскому времени будет показан его последний фильм «Семь дней Петра Семеныча» с Федором Добронравовым в главной роли.
Сценарий последнего фильма Кеосаяна был написан по мотивам рассказа Симоньян и вошел в сборник «Водоворот». По ее словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими «адлеровскую атмосферу» — действие картины разворачивается в Краснодарском крае.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1999-м Кеосаян снял фильм «Президент и его внучка», который получил специальный приз жюри фестиваля «Кинотавр-2001». В его фильмографии также картины «Мужская работа», «Ландыш серебристый», «Ялта-45», «Три товарища», «Заяц над бездной», «Мираж».