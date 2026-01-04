Ричмонд
«Буратино» и «Простоквашино» собрали более 1 млрд рублей в прокате

Фильмы собрали такую сумму всего через четыре дня после выхода в прокат
Кадр из фильма «Буратино»
Кадр из фильма «Буратино»

Детские Фильмы «Буратино» Игоря Волошина и «Простоквашино» Сарика Андреасяна преодолели отметку в 1 млрд рублей в российском прокате. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что проекты собрали такую сумму всего через четыре дня после релиза. Сборы «Буратино» за первый день проката составили 227 млн рублей. «Простоквашино» собрало за день 229,9 млн рублей.

Накануне сообщалось, что «Чебурашка 2» Дмитрия Дьяченко собрал более 1,027 миллиарда рублей ко второму дню проката.

До этого генеральный продюсер кинопремии «Герои большой страны» Михаил Чурбанов в беседе с «Газетой.Ru» назвал проекты шорт-листа, которые можно включать в «семейное киноменю» на новогодние праздники. Он порекомендовал проекты «Один хороший день», «Капитан четвертого ранга», «Крутая перемена 2», «Любопытная Варвара», «Капитан Крюк», «Жига. На полной скорости», «Мой друг, кот и Пушкин», «Семейный призрак». Чурбанов также выделил два проекта по истории России XX века: «Таганрог» и «Дорогой Вилли».