Леонардо ДиКаприо раскритиковал использование нейросетей в кино

Актер также высказался о роли искусственного интеллекта в кино, подчеркнув, что машины не способны создавать подлинное искусство. По его словам, технологии могут быть инструментом для молодых режиссеров, но настоящие творческие работы должны исходить от человека. При этом ДиКаприо надеется, что визионеры будущего получат возможность создавать уникальные фильмы на большом экране.