Леонардо ДиКаприо раскритиковал использование нейросетей в кино

Актер выразил тревогу за будущее кинотеатров и киноискусства в целом
леонардо дикаприо
леонардо дикаприоИсточник: Legion-Media

Леонардо ДиКаприо выразил тревогу за будущее кинотеатров и киноискусства в целом. В интервью лондонской газете The Times актер заявил, что стремительные изменения в индустрии заставляют его задуматься: сохраняется ли у зрителей интерес к походам в кино.

«Документальные фильмы исчезли с экранов, драмы получают короткое время показа, а люди ждут стриминговые платформы. Не знаю, что будет дальше», — признался ДиКаприо.

Актер также высказался о роли искусственного интеллекта в кино, подчеркнув, что машины не способны создавать подлинное искусство. По его словам, технологии могут быть инструментом для молодых режиссеров, но настоящие творческие работы должны исходить от человека. При этом ДиКаприо надеется, что визионеры будущего получат возможность создавать уникальные фильмы на большом экране. 

Стоит отметить, что в декабре журнал Time назвал его артистом 2025 года. Его новый фильм «Битва за битвой», вышедший в сентябре, рассказывает о приключениях бунтаря Боба Фергюсона в Калифорнии 1984 года.

Ранее стало известно, что ДиКаприо пропустит фестиваль из-за ограничений на авиасообщение с Венесуэлой. 