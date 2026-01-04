Третья часть «Аватара» собрала более $1 млрд в прокате

Как отмечает Bloomberg, успех «Аватара: Пламя и пепел» завершает сильный год для кинонаправления Disney. В 2025 году картины «Лило и Стич» и «Зверополис 2» уже собрали более $1 млрд каждый в мировом прокате, при этом «Зверополис 2», вышедший в ноябре, преодолел эту отметку быстрее всех анимационных релизов в истории Голливуда.