Кинофестиваль «Перекресток цивилизаций» в КЧР станет традиционным

ЧЕРКЕССК, 4 января. /ТАСС/. Международный кинофестиваль «Перекресток цивилизаций» в Карачаево-Черкесии, который впервые проводился в регионе осенью 2025 года, станет традиционным. Об этом сообщил ТАСС министр культуры республики Зураб Агирбов.
«Кинофестиваль “Перекресток цивилизаций” стал отличной площадкой для культурного диалога, творчества и дружбы. Проект был успешным и объединил представителей 13 стран из разных континентов. Хотим сделать этот фестиваль традиционным. Надеемся, что интерес к нему будет расти, и со временем он станет одним из ярких и крупных культурных событий Северного Кавказа», — сказал собеседник агентства.
В 2025 году Карачаево-Черкесия стала также площадкой для реализации более 10 кинопроектов. В частности, в Архызе работала съемочная группа фильма Юрия Быкова «Вершина».
«Локации республики с каждым годом становятся более востребованными у представителей киноиндустрии России. В КЧР создана специальная комиссия, которая содействует реализации творческих проектов в сфере кино», — отметил Агирбов.
Первый в КЧР международный кинофестиваль фестиваль «Перекресток цивилизаций» был организован в сентябре 2025 года. На пяти площадках Черкесска состоялся показ около 30 работ. В конкурсной программе были представлены 16 картин в четырех номинациях: «Документальное кино», «Игровое полнометражное кино», «Анимационное кино» и «Игровое короткометражное кино».
Всего поступило 155 заявок из России, Белоруссии, Бразилии, ЮАР, Узбекистана, Нигерии, Кубы, Индии, Ирана, Аргентины, Туркменистана, Казахстана и Португалии.