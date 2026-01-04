Кинофестиваль «Перекресток цивилизаций» в КЧР станет традиционным

«Кинофестиваль “Перекресток цивилизаций” стал отличной площадкой для культурного диалога, творчества и дружбы. Проект был успешным и объединил представителей 13 стран из разных континентов. Хотим сделать этот фестиваль традиционным. Надеемся, что интерес к нему будет расти, и со временем он станет одним из ярких и крупных культурных событий Северного Кавказа», — сказал собеседник агентства.