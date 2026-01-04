Антон Филипенко поделился планами: «Хочу стаффорда, но сначала — жену»

В откровенном разговоре с юными зрителями, собравшимися в киностудии имени Горького на просмотр фильма «Письмо Деду Морозу», актер Антон Филипенко поделился мечтами о будущем.
Среди неожиданных признаний — давнее желание завести Стаффордширского терьера: «Это одна из самых добрых и любвеобильных пород собак. К тому же мне нравится, как выглядит стафф — это спортивная собака».
Однако актер тут же задумался о последствиях: «Порой возвращаешься домом поздно, а дома пусто. А так тебя будет встречать радостный теплый комочек. Но это большая ответственность — на собаку нужно время. Может быть, надо завести сначала жену, которая будет заниматься с собакой?».
Филипенко также обозначил и другие жизненные цели: снять собственный фильм, путешествовать по миру, создать семью. При этом он подчеркнул: «Вообще не хочу стареть и буду стараться сохранить форму».