Антон Филипенко поделился планами: «Хочу стаффорда, но сначала — жену»

Однако актер тут же задумался о последствиях: «Порой возвращаешься домом поздно, а дома пусто. А так тебя будет встречать радостный теплый комочек. Но это большая ответственность — на собаку нужно время. Может быть, надо завести сначала жену, которая будет заниматься с собакой?».