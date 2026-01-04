Ричмонд
Антон Филипенко поделился планами: «Хочу стаффорда, но сначала — жену»

Актер рассказал, что мечтает жениться и завести собаку
Антон Филипенко на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба
Антон Филипенко на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба

В откровенном разговоре с юными зрителями, собравшимися в киностудии имени Горького на просмотр фильма «Письмо Деду Морозу», актер Антон Филипенко поделился мечтами о будущем.

Среди неожиданных признаний — давнее желание завести Стаффордширского терьера: «Это одна из самых добрых и любвеобильных пород собак. К тому же мне нравится, как выглядит стафф — это спортивная собака».

Однако актер тут же задумался о последствиях: «Порой возвращаешься домом поздно, а дома пусто. А так тебя будет встречать радостный теплый комочек. Но это большая ответственность — на собаку нужно время. Может быть, надо завести сначала жену, которая будет заниматься с собакой?».

Филипенко также обозначил и другие жизненные цели: снять собственный фильм, путешествовать по миру, создать семью. При этом он подчеркнул: «Вообще не хочу стареть и буду стараться сохранить форму».

Ранее Антон Филипенко назвал символом Нового года фильм «Один дома». 