«Не хочу вдаваться в подробности. У меня осталось два друга, два Андрея. Они ко мне приехали, когда мне было тяжело, и практически всю пандемию со мной просидели. Хотя у них были свои проблемы. Думал, что у меня двадцать друзей, но в моей жизни так произошло, что их количество сократилось до двух», — поделился артист.