ДиКаприо пропустит фестиваль из-за ограничений на авиасообщение с Венесуэлой

«Леонардо ДиКаприо не сможет лично присутствовать на церемонии из-за непредвиденных проблем с поездкой и ограниченного воздушного пространства. Нам будет не хватать его личного присутствия, но для нас большая честь отметить его исключительную работу и неоценимый вклад в кинематограф. Его талант и преданность своему делу продолжают вдохновлять, и мы рады вручить ему сегодня вечером награду Desert Palm Achievement Award», — сообщил представитель Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс.