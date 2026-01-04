Ноябрь стал одним из лучших месяцев 2025 года по итогам кинопроката в России

Он напомнил, что кинотеатрам неоднократно «предрекали» закрытие. «Кинотеатры хоронили много раз: с появлением телевидения, интернета, стримингов, во время пандемии. Да, посещаемость пока не вернулась к уровню 2019 года. Но когда появляется качественный продукт с хорошей рекламной поддержкой, зритель идет. Эффект события по-прежнему работает, и именно он сегодня удерживает кинотеатры», — заключил Воронков.