Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ноябрь стал одним из лучших месяцев 2025 года по итогам кинопроката в России

Такие высокие показатели были обеспечены за счет одновременного выхода и продолжительного проката нескольких релизов, сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков
Сергей Маковецкий, Виктория Агалакова и Александр Петров на съемках фильма «Горыныч»
Сергей Маковецкий, Виктория Агалакова и Александр Петров на съемках фильма «Горыныч»

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Ноябрь стал одним из самых успешных месяцев 2025 года для российского кинопроката, продемонстрировав значительный рост посещаемости кинотеатров. Об этом сообщил ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

«Самый дорогой месяц в 2025 году был ноябрь, не считая января. <…> Ноябрь показал рост 23% к посещаемости [кинотеатров]. Такого не было, мы сравниваем год в год. Если сравнивать ноябрь с, например, летним месяцем — это просто кратный рост», — отметил он.

По словам Воронкова, высокие показатели проката были обеспечены за счет одновременного выхода и продолжительного проката нескольких релизов.

«В прокате одновременно работали несколько сильных картин — дорабатывал “Август”, вышла “Алиса в стране Чудес” и “Горыныч”, из зарубежного кино кассу сделала “Иллюзия обмана 3”, также дорабатывал “Дракула”. Это наглядное доказательство того, что люди готовы ходить в кино. Зритель действительно соскучился, ему нужен контент», — подчеркнул глава ассоциации.

Он напомнил, что кинотеатрам неоднократно «предрекали» закрытие. «Кинотеатры хоронили много раз: с появлением телевидения, интернета, стримингов, во время пандемии. Да, посещаемость пока не вернулась к уровню 2019 года. Но когда появляется качественный продукт с хорошей рекламной поддержкой, зритель идет. Эффект события по-прежнему работает, и именно он сегодня удерживает кинотеатры», — заключил Воронков.