Актер Антон Филипенко назвал символом Нового года фильм «Один дома»

Воспоминания о других новогодних традициях оказались еще скромнее: «Мы жили вдвоем с мамой. И особенных традиций в нашем доме не было. Когда-то ставили живую елку, а нередко — из пластиковых зеленых бутылок из-под газированных напитков сами с мамой мастерили елку. Денег на настоящую не хватало…».