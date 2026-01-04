Ричмонд
Актер Антон Филипенко назвал символом Нового года фильм «Один дома»

Актер раскрыл подробности своего детства и отношения к Новому году
Антон Филипенко на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба
Антон Филипенко на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба

В беседе с журналистами aif.ru актер Антон Филипенко, которого в СМИ часто называют бойфрендом Аглаи Тарасовой, неожиданно раскрыл подробности своего детства и отношения к Новому году. Актер признался, что его любимым новогодним фильмом остается «Один дома».

Воспоминания о других новогодних традициях оказались еще скромнее: «Мы жили вдвоем с мамой. И особенных традиций в нашем доме не было. Когда-то ставили живую елку, а нередко — из пластиковых зеленых бутылок из-под газированных напитков сами с мамой мастерили елку. Денег на настоящую не хватало…».

Сегодня Филипенко предпочитает встречать Новый год в теплых странах — его выбор падает на Таиланд или Филиппины, где можно провести каникулы у моря. 