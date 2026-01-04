Число уникальных площадок для съемок в Заполярье увеличилось вдвое в 2025 году

МУРМАНСК, 4 января. /ТАСС/. Количество уникальных локаций для киносъемок в Мурманской области, которых до этого никогда не было на больших экранах, увеличилось вдвое в 2025 году. Кинопроизводители все чаще стали выбирать регион для работы над мистическими и фэнтезийными фильмами и сериалами, сообщила ТАСС руководитель регионального центра поддержки кинопроизводства Светлана Солдатова.
«Все большей популярностью у кинопроизводителей пользуются небольшие поселки и удаленные живописные места Мурманской области. У нас по итогам 2025 года количество уникальных локаций для съемок увеличилось вдвое. И это такие места, которых широкий зритель еще точно никогда не видел на больших экранах», — рассказала Солдатова.
Она добавила, что в прошлом году съемки больших кино и видеопроектов коснулись маленького поселка Кильдинстрой недалеко от Мурманска, где снимали картину «Беги, река». Съемочный процесс фильма «О рыбах» задействовал локации поселка Умба на берегу Белого моря, саму акваторию и губу Большая Пирья. В 2026 году съемки запланированы в труднодоступном поселке Кашкаранцы, где в кадр попадут маяк и церковь Тихвинской иконы Божией Матери.
«Очень много снимали в Мончегорске, который постепенно из чисто промышленного центра становится местом притяжения туристов и кинематографистов, с уникальными локациями. В Кандалакшском районе на юге Мурманской области в кадр попали морская набережная, каменный лабиринт, гора Волосяная, Дубль дом и многое другое. Впервые в 2025 году съемки прошли в закрытой никелевой шахте Каула-Котсельваара в Печенгском округе, где снимали мистический сериал “Террикон”», — перечислила Солдатова.
Локации для любого жанра
Руководитель регионального центра развития кинопроизводства пояснила, что локации Мурманской области все чаще используются в качестве съемочных площадок для фэнтези и мистических фильмов, напомнив о том, что одним из последних подобных проектов стало полнометражное продолжение сериала «Король и шут», который снимали на полуострове Рыбачий.
«У нас в регионе есть, пожалуй, все виды и места, которые нужны кинопроизводителям. И море, и горы, и антуражные места, похожие на космические пейзажи. Есть и уникальные природные явления, как полярный день, когда солнце вообще не заходит за горизонт и можно работать круглые сутки, а также режимные съемки — это недовосход и недозакат, длинные тени. Операторы ловят подобный эффект в средней полосе 40 минут на закате и 40 минут на рассвете, а у нас он длится 6 часов», — заключила Солдатова.
О развитии кинопроизводства в Кольском Заполярье
Мурманская область впервые попала в статистику по географии съемок проектов российских кинокомпаний в 2022 году. Кольское Заполярье — самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. В регионе создан Центр развития кинопроизводства Мурманской области, который оказывает создателям фильмов поддержку, а также принят закон о кинорибейтах и разработан экологический стандарт киносъемок «Зеленый экран».
В последние годы на экраны России вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в Заполярье. Это сериалы «Полярный», «Баренцево море», «Везет», полнометражные игровые фильмы «Филателия», «Велга», «На выдохе», «Туман».