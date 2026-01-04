Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

60-летняя Элизабет Херли пришла на вечеринку в купальнике и шубе

Актриса снялась в купальнике и шубе на вечеринке

Модель Элизабет Херли снялась в купальнике и шубе на вечеринке в стиле Джеймса Бонда. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Элизабет Херли, фото: соцсети
Элизабет Херли, фото: соцсети

60-летняя Херли показала фигуру в белом купальнике и белой шубе. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж. Модель повторила образ секс-символа, актрисы Урсулы Андресс из фильма «Доктор Ноу».

21 апреля Элизабет Херли рассекретила роман с отцом певицы Майли Сайрус, Билли Рэйем. Артистка опубликовала фото в Instagram. Позже стало известно, что звезды могут пожениться.

«В глубине души она хочет разделить свою жизнь с кем-то и остепениться. Все говорят, что он может быть тем самым единственным, так что не удивляйтесь, если она снова выйдет замуж», — заявил собеседник издания The Sun.

Инсайдер рассказал, что Элизабет Херли и Билли Рэйя связывает много общего, в том числе хобби. По словам источника, певец своей энергетикой напоминает актрисе ее бывшего возлюбленного Шейна Уорна.

Ранее Элизабет Херли показала откровенное фото. 