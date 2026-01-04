Дженнифер Лопес вспомнила, как в одиночку воспитывала близнецов: «Полный бардак»

«Тогда она сказала, что это и есть урок: “Всегда продолжай танцевать”. И я желаю вам того же. Что бы ни преподнесла вам жизнь, танцуйте, танцуйте и танцуйте. Снова и снова, и снова», — высказалась Дженнифер, обращаясь к аудитории.