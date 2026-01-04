Дженнифер Лопес вспомнила, как в одиночку воспитывала близнецов: «Полный бардак»

Дженнифер Лопес заявила, что сейчас живет свою лучшую жизнь и счастлива так, как никогда. Однако этому предшествовал тяжелейший период, когда она была матерью‑одиночкой с двумя трехлетними близнецами. «В моей жизни был полный бардак», — вспоминает актриса и певица.
Во время недавнего концерта в вегасском Колизее звезда рассказала, как сын однажды после выступления спросил, почему мама не надевает штаны на сцену. Дженнифер объяснила, что любит танцевать, — юного Макса в тот момент такой ответ удовлетворил.
«Я тогда подумала: “Боже правый, какая безумная жизнь”, — рассмеялась певица.
И в то время сама Джей Ло считала эти слова хорошим оправданием. Именно после третьего развода она по‑настоящему начала совершенствоваться в танцах, передает Hello.
Наставница Джей Ло, Луиза Хэй, посоветовала ей однажды постоянно танцевать — не боясь ошибок, чтобы отточить каждое движение.
«Тогда она сказала, что это и есть урок: “Всегда продолжай танцевать”. И я желаю вам того же. Что бы ни преподнесла вам жизнь, танцуйте, танцуйте и танцуйте. Снова и снова, и снова», — высказалась Дженнифер, обращаясь к аудитории.
Ранее Дженнифер Лопес высмеяла слова о том, что она «всегда голая» на сцене.